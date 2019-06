TU Eindhoven neemt voorlopig alleen vrouwen aan op vacatures voor wetenschappelijk personeel

De TU Eindhoven stelt voor het komende anderhalf jaar alle vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen open voor vrouwen. Dat blijkt maandag uit een nieuwsbrief van het college van bestuur die per e-mail aan medewerkers en studenten is verzonden.

De universiteit wil met de maatregel meer vrouwen aantrekken. Via een zogenoemd Irène Curie Fellowship worden de vrouwen voor vijf jaar binnengehaald. Zij worden in dat programma onder meer begeleid door een mentor. Er komen de komende tijd 150 banen vrij. De hoop is dus dat die vooral naar vrouwen gaan.

20 procent vrouwelijke hoogleraren

Het doel van de universiteit is om volgend jaar twintig procent vrouwelijke hoogleraren, 25 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent vrouwelijke docenten te hebben. Zonder deze opvallende maatregel wordt dat doel niet gehaald, aldus het college van bestuur in de nieuwsbrief. De maatregel gaat in vanaf 1 juli.

Bij de TU was maandagavond niemand beschikbaar voor een reactie.