Golden retriever Simba weer veilig thuis nadat hij door drie mannen werd meegenomen

Golden retriever Simba is maandagavond door drie mannen meegenomen in Boskant. Dit ging volgens een wijkagent ‘gepaard met een mishandeling en vernieling’. De drie mannen werden, nadat ze de hond hadden meegenomen, later maandagavond aangehouden in Liempde. Simba werd vervolgens herenigd met zijn baasjes. Zij zijn geschrokken, maar 'blij dat Simba weer veilig thuis is'.

De hond werd meegenomen vanaf de Waterwilg in Boskant, een dorp in de gemeente Meierijstad. Inmiddels is de golden retriever dus weer terug bij zijn baasjes, gezond en wel laten zij weten.

De baasjes van Simba zijn geschrokken, zo vertellen ze dinsdagochtend tegen onze verslaggever die in Boskant is. "Maar blij dat Simba weer veilig thuis is."

Waarom de mannen de hond meenamen, is niet duidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.