De hoogtepunten van 'Ibi' bij PSV (tot nu toe)

Ibrahim Afellay (33) trekt na acht jaar opnieuw het PSV-shirt aan. Dinsdag werd bekend dat de middenvelder een contract voor een jaar tekent bij de Eindhovense club. Vijftien jaar geleden maakte Afellay, destijds 17 jaar, zijn debuut in het eerste van PSV. Dit in de bekerwedstrijd tegen NAC. PSV verloor (0-1), maar natuurlijk beleefde de middenvelder ook hoogtepunten in Eindhoven. Een heleboel zelfs.

14 februari 2004

‘Ibi’, zoals Afellay liefkozend wordt genoemd, maakt onder Guus Hiddink zijn competitiedebuut voor PSV. In het duel tegen FC Twente vervangt hij de geblesseerd geraakte Kevin Hofland. PSV wint de wedstrijd in de slotfase dankzij een doelpunt van Mateja Kezman.



18 december 2004

In de wedstrijd tegen Roda JC staat Afellay voor het eerst in de basis van PSV. Als hij in het begin van de wedstrijd een aantal spelers voorbij speelt, krijgt hij direct de handen op elkaar.



23 april 2005

Afellay wordt voor het eerst kampioen met PSV. In de kampioenswedstrijd tegen Vitesse valt hij in de vijftiende minuut in. Uiteindelijk verovert hij met PSV vier landstitels op rij. Dit in de seizoenen: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008).



15 mei 2005

In de wedstrijd tegen Feyenoord scoort Afellay twee keer. Het zijn de eerste doelpunten van Ibi in het shirt van PSV. De Eindhovenaren winnen uiteindelijk met 4-2. Vooral het tweede doelpunt, een afstandsschot, zullen veel PSV-fans zich nog herinneren.



13 september 2005

Afellay maakt als 19-jarige zijn debuut in de Champions League. Dit in de groepswedstrijd tegen Schalke 04. PSV wint met 1-0.



Seizoen 2006/2007

Afellay groeit uit tot vaste waarde in het elftal van de Eindhovenaren. Hij speelt 27 van de 34 wedstrijden in het seizoen waarin PSV op de laatste dag van de competitie de titel pakt. Als kers op de taart wordt ‘Ibi’ verkozen tot Talent van het jaar van dit seizoen. Hij blijft in deze verkiezing Moussa Dembélé van AZ en Urby Emanuelson van Ajax voor.



Topscorer PSV

In het seizoen 2008/2009 scoort Afellay dertien keer voor PSV in de competitie. Hij wordt hiermee topscorer van de Eindhovenaren dat jaar. PSV TV zette de goals op een rijtje.

Afscheid van PSV

Op 19 december 2010 neemt Afellay voor het eerst afscheid van PSV. In winterse omstandigheden wint PSV met 3-1 van Roda JC. Afellay verlaat in de 87e minuut van de wedstrijd onder luid applaus het veld. Hij vertrekt naar Barcelona. In deel één van zijn carrière bij de Eindhovenaren komt de middenvelder tot 159 eredivisiewedstrijden. Het is nu afwachten wat deel twee gaat brengen.

LEES OOK:

Ibrahim Afellay tekent eenjarig contract bij PSV en is 'hartstikke blij' met die kans