Na zonneschijn komt? Onweer, hagel en regen verdrijven woensdag voor even de warmte

Dikke kans dat je deze dagen de korte broek alweer hebt aangehad, want de zon schijnt volop buiten. Maar berg de regenjas nog maar niet op, want de zon wordt woensdag ingeruild voor onweersbuien.

Liefhebbers van zomers weer hebben dinsdag nog geluk. Met 25 graden in het westen van de provincie en 30 graden in het oosten van de provincie is het zomers warm. Aan het begin van dinsdagnacht kunnen we echter al de eerste buien verwachten.



Onweer

Hoewel we woensdag ook nog te maken hebben met een zomerse dag met temperaturen van 24 tot 27 graden, gaat het aan het eind van de middag flink regenen en onweren. “De buien die gaan vallen lijken echt wel flinke exemplaren te worden”, zegt Britta van Gendt van Weer.nl.



“Heel Brabant krijgt te maken met flinke onweer, hagel en regen. We krijgen er eventueel ook forse windvlagen bij. Er is zelfs een kleine kans op wateroverlast.” In de loop van de avond trekken de buien naar het noorden weg.



Afkoeling, maar daarna weer 30 graden

Wie geen liefhebber is van warm weer, kan vanaf donderdag genieten van een aantal koelere dagen. Na de buien van woensdag stroomt namelijk frisse lucht Brabant binnen. Het wordt donderdag en vrijdag zo’n 21 graden. In het weekend wordt het opnieuw warmer, en maandag kan het alweer 30 graden worden.