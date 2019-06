Basketbalzusjes naar het WK 3x3 basketbal: 'We zijn klaar om kampioen te worden'

De meiden spelen vol trots in het oranje tenue. "Voor Nederland spelen is een hele eer. Het is gewoon heel bijzonder om elke keer dat oranje shirtje weer aan te mogen trekken", vertelt Loyce (25). "Het is super speciaal dat eigenlijk iedereen naar jou komt kijken om je land te vertegenwoordigen. Dan doe je er alles aan om te laten zien wat je kan", vult haar zus Jill (27) aan.

In de video wordt uitgelegd wat 3x3 basketbal is.

Afgelopen EK werd het team tweede en dus verwacht zij dat ze een grote kans maken op een hoog resultaat dit WK: "We hebben veel ervaring. We hebben al op de belangrijke wedstrijden moeten spelen, ik denk dat we nu klaar zijn om wereldkampioen te worden."

Stiekem kijken de meiden al verder, want de komende Olympische Spelen, in Tokio, is 3x3 basketbal een nieuw onderdeel. De meiden speelden afgelopen seizoen in de Duitse competitie, maar verhuizen na de zomer naar Amsterdam. Daar zullen ze fulltime gaan trainen om de Spelen te halen. "Dat is het hoogst haalbare voor ons."