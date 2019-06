Proces tegen Veghelse verdachte Posbankmoord moet opnieuw

Het hof had Frank S. en Souris R. veroordeeld tot achttien jaar cel voor het medeplegen van de moord op Alex Wiegmink. De 44-jarige hardloper uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp.



In het advies van de advocaat-generaal aan de hoogste rechter staan kritische noten over de undercoveroperatie die de politie gebruikte om verklaringen los te krijgen van Souris R.



Xtc-handel

Undercoveragenten lieten R. geloven dat hij veel geld kon verdienen met xtc-handel als hij zijn daad opbiechtte. Hij zei toen Wiegmink te hebben doodgeschoten, maar noemde dat later tijdens de rechtszaak grootspraak.



De moord bleef bijna veertien jaar onopgelost. In november 2016 kreeg Frank S. uit Boekel echter last van zijn geweten na een uitzending van Opsporing Verzocht en legde bij de politie een bekentenis af. Vervolgens richtte de politie het vizier op medeverdachte Souris R. en arresteerde hem na de undercoveroperatie.



De straf van 18 jaar voor Frank S. uit Boekel blijft ongewijzigd.