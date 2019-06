'Brabolanders' Antoin en Jeroen veroveren Scandinavië in een rood-wit barrel van 500 euro

Eerst moeten ze met de Audi naar Kopenhagen, waar op 1 juli de Carbagerun van start gaat. Een tocht van zo'n 2500 kilometer, dwars door Denemarken, Zweden en Noorwegen. Absolute voorwaarde voor deelname: de auto mag niet meer hebben gekost dan 500 euro.

Aparte verschijning

Alle 550 deelnemers aan de Carbagerun willen zo opvallend mogelijk aan de startstreep verschijnen. En dat gaat Antoin en Jeroen wel lukken. Want een aparte verschijning is de Audi van de mannen met recht te noemen. Rood-wit-geblokt, een dakkoffer die is omgebouwd tot een enorm Brabants worstenbrood(je) en twee grote luidsprekers die zorgen voor een galmende sirene.



Aan de Carbagerun doe je niet zomaar mee. Nee, je moet worden ingeloot. Vorig jaar visten Antoin en Jeroen nog achter het net, maar dit jaar hebben ze meer geluk. "Het is een soort jongensdroom van ons tweeën. We hebben het er al vaak over gehad."

Uiteindelijk stelde Antoin voor om de Carbagerun te gaan rijden. "Toen gingen we auto's kijken, hebben we deze Audi gekocht, zijn we aan de slag gegaan en hebben we dit ervan gemaakt," zegt Jeroen van der Linden terwijl hij trots voor hun vehikel poseert.

Als je met een oude auto meedoet aan een rally, dan ben je vrijwel zeker van panne. Maar Antoin en Jeroen maken zich geen zorgen. "Ja, dan zullen we aan de slag moeten. Met ducttape, blikjes, wat we bij hebben of wat we kunnen vinden. Maar ook de hulp van andere runners. Want het is een ongeschreven regel die iedereen elkaar helpt om de run uit te rijden", aldus Antoin.

Worstenbrood mee

Honger zullen ze onderweg niet hebben, want er gaan honderd Brabantse worstenbroodjes mee. Jeroen: "Het is de bedoeling dat we die onderweg uitdelen, om te laten zien wat die Brabantse gastvrijheid moet voorstellen." Antoin: " Ja, je bent Brabanders of niet."