Moeder Zora is dolgelukkig: zeeleeuwtje geboren op Beekse Bergen [VIDEO]

Beschuit met visjes op de Beekse Bergen! Een paar dagen terug is zeeleeuw Zora bevallen van een gezond jong. Het heeft nog geen naam omdat nog niet zichtbaar is of het een jongetje of een meisje is. Maar het heeft in ieder geval een hele hoge knuffelfactor.

De grijze pluizebol speelt al vrolijk met mama Zora en weet ook al precies waar de melk te vinden is. "Het gaat prima", vertelt verzorger Bram van der Heijden. "Er wordt luid gesmakt met het drinken en het jong is heel actief. Het is redelijk bijzonder dat er een zeeleeuwtje is geboren. Dat gebeurt niet vaak. En wij hebben nog niet zo lang zeeleeuwen in de Beekse Bergen."

Dat het jong eraan kwam was geen verrassing, vertelt Bram. "Mama Zora was op een gegeven moment een tonnetje rond. En ja, we hadden twee mannetjes in de groep. Maar wie de papa is weten we niet."

Net als papa Louis moeten bezoekers aan de Beekse Bergen nog even wachten voordat er een eerste glimp van het speciale leeuwtje op te vangen is. Over een paar weken is de ukkepuk oud genoeg om door mama aan de rest van de groep voorgesteld te worden. Dan zal het jong dus ook zichtbaar zijn voor het publiek.

De verzorgers zullen een naam voor de nieuweling bedenken.