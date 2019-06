Filerijden van en naar Eindhoven door ongelukken

Op de A2 van Maastricht naar Den Bosch was bij Best de rechterrijstrook even dicht. De vertraging was rond halfvier vijftig minuten.

A58

Tussen Tilburg en Eindhoven op de A58 staat in beide richtingen file. Richting Tilburg stond het rond halfvier het langste vast, tussen Best en Moergestel was er een vertraging 40 minuten. De weg is weer vrij, inmiddels is de vertraging teruggelopen tot maximaal vijf minuten.