Verlamde hond in brandende zon achtergelaten in tuin, agenten klimmen over schutting om te helpen

Een oververhitte en versufte hond in Raamsdonksveer heeft maandag de zomerse temperaturen bijna niet overleefd. Het beestje, sinds kort verlamd, lag in de volle zon en kon zich niet verplaatsen. Hij kon dus ook niet naar zijn drinkbak, die op twee meter afstand onder een parasol stond.

Bij de politie was een melding binnengekomen over de hond die vol in de zon lag. Agenten klommen over de schutting en gaven de hond te drinken en plaatsten het dier in de schaduw. Zijn poten en nek werden met natte handdoeken gekoeld. Een dierenarts stelde vast dat de lichaamstemperatuur van de hond was opgelopen tot 41,5 graad.





Daarop braken de agenten een deel van de schutting af om de dierenambulance zo dicht mogelijk bij de hond te krijgen. Volgens de politie gaat het inmiddels beter met de hond. Het baasje van de hond, die niet thuis was, krijgt een proces-verbaal. Ook over de zorg voor de hond zijn afspraken gemaakt.