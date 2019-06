Directeur Hotel Ibis Tilburg vreest voor slechte reviews op internet door arbeidsmigranten

Van den Broek ziet de reviews op internet al voor zich als zijn gasten vanuit hun hotelkamer op een tuin met arbeidsmigranten kijken. Van den Broek: "Ze mogen echt ook in mijn achtertuin komen, en ook mijn kinderen laat ik met een gerust hart door de straat fietsen. Maar als er van die lelijke tijdelijke wooncontainers gebouwd gaan worden, met een shabby uitstraling waar mijn gasten op uitkijken dan vrees ik de reviews op internet en kan ik mijn tent wel sluiten."

Informatiebijeenkomst

Van den Broek uitte zijn bedenkingen bij de komst van 750 arbeidsmigranten tijdens een informatiebijeenkomst dinsdagavond die uitgerekend in zijn hotel werd gehouden. Vijfduizend slaapplaatsen voor tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa zijn er in Tilburg nodig. De gemeente heeft er tweeduizend gevonden en gekozen voor zeven grote locaties zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Maar 750 mensen op één plaats daar heeft nog niemand ervaring mee.

De informatiebijeenkomst over het migrantenhotel in Tilburg

Van den Broek: "250 mensen kun je goed in de gaten houden, weet ik uit ervaring in mijn hotel. Maar 750?" De hoteldirecteur is eerder al gaan kijken in een opvang voor arbeidsmigranten in Waalwijk en kwam daar met een goed gevoel vandaan. "Het was er prima geregeld. Maar ook in Waalwijk vangen ze niet zoveel mensen tegelijk op."

Hardwerkende mensen

De informatiebijeenkomst in het Ibishotel verliep zonder grote emoties. Die waren tijdens de eerste bijeenkomst in april al geuit. Inwoners van de naastgelegen wijk De Blaak maken zich wel zorgen.: over barbecueënde Polen in het park, migranten die de wijk onveilig maken en bierdrinkende Oost-Europeanen. Verantwoordelijk wethouder Oscar Dusschooten was erg duidelijk over het gevoerde beleid voor de arbeidsmigranten. "Het zijn hardwerkende mensen, Europeanen net als u en ik. Die behandelen we net als alle andere burgers in Tilburg."

Als alles volgens plan gaat, er is nog geen vergunning afgegeven door de gemeente, dan gaan de eerste 100 migranten van de 750 volgend voorjaar hun nieuwe, tijdelijke onderkomen betrekken. Begin 2021 zouden ze er dan alle 750 moeten wonen.