Daniëlle van de Donk is klaar met kritiek op OranjeLeeuwinnen: 'Het mag wel beetje minder'

De eerste twee wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen waren geen galavoorstellingen. Daar waren de tegenstanders misschien niet naar, maar sommige kritiek was zeker ook terecht.

Mopperen

Middenvelder Daniëlle van de Donk beseft dat. Toch is de Valkenswaardse ook van mening dat zij en haar teamgenoten best wat meer krediet verdienen. “Het helpt niet als jullie alleen maar mopperen”, zegt Van de Donk over met name de media. “Ik probeer me er voor af te sluiten om mezelf te beschermen.”

Bekijk de video en lees verder.



‘Kritiek is hard, maar dat mag’

“Maar ik hoor natuurlijk wel eens wat. Het is hard en dat mag. Als je niet je allerbeste spel laat zien, komt daar kritiek op. Het is niet heel erg, maar soms denk ik dat het wel een beetje minder mag.”

Van de Donk weet dat de OranjeLeeuwinnen beter kunnen en denkt dat het grote publiek dat ook nog gaat zien. “Misschien zijn we juist ook beter tegen betere landen”, zo zegt ze.

1e of 2e in de poule?

Donderdag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Canada. De uitslag bepaalt wie van deze ploegen eerste of tweede wordt in de poule. Belangrijk met het oog op de tegenstander in de achtste finale. Daniëlle van de Donk denkt daar anders over.

“Het maakt me oprecht niet uit tegen wie we spelen”, zo zegt ze. “Je moet toch winnen.”