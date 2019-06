Persconferentie over vervolging van vier verdachten van de vliegramp met de MH17

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) presenteerde woensdag de nieuwste bevindingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. In Nieuwegein werden woensdagmorgen eerst de nabestaanden van de omgekomen inzittenden van de vlucht van Malaysia Airlines op de hoogte gebracht.

Wat gebeurde er op 17 juli 2014:

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok donderdag 17 juli 2014 vanaf Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. Aan boord waren 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. De Boeing 777 stortte neer boven Oost-Oekraïne, vlak bij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger gewapende strijd leveren.

Wie of wat haalde MH17 neer?

Het JIT, dat onderzoek doet naar de crash van vlucht MH17, meldde vorig jaar dat de Russische federatie achter het neerhalen van het vliegtuig zit. Vlucht MH17 werd neergehaald door een Buk-raket die in het bezit was van de 53e luchtafweerraketbrigade van het Russische leger in Koersk.