Kinderen van basisschool vinden dode in het bos tijdens schoolkamp in Son

Het schoolkamp in Son van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Vlechter in Vlijmen is deze week heel anders gelopen dan verwacht. Tijdens een bosspel op maandagavond vonden leerlingen het lichaam van iemand die zelf een einde aan het leven had gemaakt. “Twee kinderen werden er van dichtbij mee geconfronteerd en negen leerlingen van wat verder weg”, vertelt schooldirecteur Dominque Habraken.

Zelf was ze niet op het schoolkamp in Son en Breugel, maar direct nadat ze het bericht kreeg, is ze naar Son gereden om de kinderen en haar collega’s bij te staan. In totaal bestond de groep uit 29 kinderen van tien tot twaalf jaar oud.

“Ik heb alle lof voor de hulpverleners en voor mijn collega’s”, zegt Habraken. “Zij hebben snel en goed gehandeld.” Zo was er bijvoorbeeld maandagavond meteen begeleiding vanuit Slachtofferhulp beschikbaar.

Terug naar bewuste plek

Eerst zijn de kinderen op de locatie van het schoolkamp opgevangen en vervolgens zijn ze teruggebracht naar school in Vlijmen waar hun ouders zich hadden verzameld. Na overleg met onder meer Slachtofferhulp is vervolgens dinsdagochtend besloten het kamp in aangepaste vorm door te laten gaan.

“Een bewuste keuze”, legt Habraken uit. “Om de kinderen het kamp met een fijn gevoel te laten afsluiten.” Het advies van onder meer Slachtofferhulp was ook om zo snel mogelijk met de kinderen terug te gaan naar de bewuste plek in het bos. “Om hen te laten zien dat het een veilige plek is.”

‘Hechte groep’

“We hebben tegen de kinderen gezegd dat niks moet. Dat alles goed is en niks fout. En uiteindelijk zijn ze allemaal, onder begeleiding, teruggegaan naar de plek in het bos. Het is een heel hechte groep. Dat zie je nu wel terug.”

Het schoolkamp duurt nog tot en met donderdag. En volgens directeur Monique Habraken hebben de kinderen het inmiddels weer goed naar hun zin.

Juiste beslissing

“Gisteren hebben ze gezwommen. ’s Avonds hebben ze thuis geslapen. En toen ze vanochtend weer in Son waren, kreeg ik meteen verschillende berichtjes dat ze aan het gymnastieken waren”, zegt de schooldirecteur.

De beslissing om het kamp zo normaal mogelijk door te laten gaan, is volgens de schooldirecteur dan ook de juiste geweest.