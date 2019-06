'Ik had nog zó gezegd: geen bommetje!' én vier andere tips om het zonnige weekeinde door te komen

Het wordt dit weekeinde lekker zonnig en misschien wel tropisch warm. Prachtig weer om een van die mooie evenementen in onze provincie te bezoeken. Van een waterfestijn in Beek en Donk tot Bourgondische Heusden. Heb je snel last van de warmte? Trek dan je wandelschoenen aan en sluit aan bij een van de wandelingen tijdens de midzomernacht, bijvoorbeeld op de Brabantse Wal. Een stralend weekend toegewenst!

Midzomernacht op de Brabantse Wal (zaterdag)

Van zaterdag op zondag is het midzomernacht ofwel de kortste nacht van het jaar. En dat is, zeker in de planten- en dierenwereld, een magische nacht. Hoe magisch? Dat ontdek je bijvoorbeeld tijdens de midzomernachtwandeling over de Brabantse Wal. Vanuit de schemering wandel je de donkere nacht in. Wie goed kijkt en luistert kan verschillende nachtdieren spotten. Een boswachter vertelt ondertussen alles over bijvoorbeeld vleermuizen of de specht. Na afloop is er in de Volksabdij een hapje en een drankje. Het vertrekpunt is aan de Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan in Ossendrecht. De wandeling begint om 21.15 uur en duurt tot middernacht. Tickets kosten 14,50 euro voor volwassen (leden Natuurmonumenten 10,00 euro) en 7,50 euro voor kinderen (leden 5,00 euro).



Kofferbakverkoop in Oirschot (zondag)

‘Ouwe meuk’ in de aanbieding. Niet via Marktplaats, maar gewoon rechtstreeks uit de kofferbak van de auto van een aanbieder. De overbodige spullen uit schuren, kelders en zolders zijn massaal in een kofferbak gestopt en staan zondag in Oirschot. De achterklep gaat zondag vanaf tien uur open in de gildetuin aan de Wintelresedijk. Heb je zelf nog wat in de aanbieding? Een standplaats voor een auto kost 10 euro, voor 15 euro mag je je bestelauto parkeren op het terrein. Om 16.00 uur gaan alle kofferbakken weer dicht.



Waterfestijn in Beek en Donk (zaterdag en zondag)

De Beekse Brug over de Zuid-Willemsvaart in Beek en Donk staat dit weekeinde weer centraal bij het jaarlijkse waterfestijn SplasH. Na de traditionele feestavond op zaterdag, gaat het een dag later pas echt los. In en om de brug worden vanaf 13.00 uur allerlei spelen en andere activiteiten op het water gehouden, onder meer het populaire spel 'spuit 'm eraf'. Bij dit spel proberen deelnemers elkaar met een dikke waterstraal van een balk af te spuiten. De organisatie, de Teugelders van Ganzendonck, komen dit jaar met een nieuw spectaculair onderdeel: de Jump Blob (van het AVRO/TROS tv-programma 'Bommetje'). Door op een opgeblazen kussen te springen wordt een andere deelnemer 'gelanceerd'. Maar we hadden nog zo gezegd ...





Bourgondisch genieten in Heusden (zaterdag en zondag)

Genieten van het goede leven. Daarvoor moet je komend weekeinde in de vestingstad Heusden zijn. Achter de vestingwallen is niet alleen de dresscode middeleeuws, ook het bijbehorende vertier en culinaire bijzonderheden gaan terug naar die tijd. De Middeleeuwen waren onder meer bekend om hun uitbundige feesten. Dat zegt al genoeg. Verder zorgen verschillende marktkraampjes, oude ambachten, demonstraties en live shows zorgen voor de juiste historische sfeer van het drukbezochte evenement. Bourgondisch Heusden is op zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

'Ga toch fietsen' bij FietsFiësta in Breda

Het tofste fietsfeestje van Breda en omstreken en dat is het ook. Dit weekeinde draait alles om de fiets op het terrein van PIER15 in de wijk Belcrum in Breda. Op het terrein zelf zijn onder meer BMX-demonstraties, maar er zijn ook fietstochten in en om de stad. Zo is er een fietstocht langs de vele beschilderde muren in de stad, een rondleiding op de fiets langs bezienswaardigheden, een dikke-bandenrace of uitdagend parcours voor mountainbikers. Voor de wielerliefhebbers is het zelfs mogelijk om nu al vanaf PIER15 de Vuelta-etappe te fietsen die volgend jaar in West-Brabant wordt gereden.