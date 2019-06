Gebrek aan bouwvakkers en stenen zorgt voor tekort aan nieuwe woningen: 'Gas op de plank!'

Van 2017 tot 2021 worden er in Brabant 50.000 nieuwe huizen gebouwd. Vorig jaar en dit jaar zijn piekjaren met 13.000 nieuwe huizen per jaar. Vanaf volgend jaar neemt de nieuwbouw af.

Bevolking groei

Het probleem is dat de bevolking groeit, dus dreigt er een tekort aan huizen. Er zijn genoeg plannen die ook al goedgekeurd zijn, maar toch lukt het niet zoveel huizen te bouwen dat iedereen straks het gewenste dak boven het hoofd heeft.

Als reden voor die stagnatie, die vooral in West-Brabant speelt, worden gebrek aan bouwvakkers en bouwmaterialen genoemd. Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer is er nog een probleem. Mensen worden ouder en er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens. Die hebben allemaal specifieke wensen.

Dan zijn er ook nog de wensen van de starters die een betaalbaar huis willen en mensen met een beperking die een aangepast huis willen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Arbeidsmigranten

Tel daar nog eens het aantal mensen uit het buitenland bij die zich in Brabant willen vestigen en dan is de logische reactie van Van Merrienboer dat hij meer gas op de plank wil.

In 2018 lag de bevolkingsgroei in Brabant met 16.700 mensen op het hoogste niveau sinds de eeuwwisseling. De natuurlijke aanwas – het verschil tussen geboorte en sterfte – was met 300 niet eerder zo laag. Buitenlandse migratie verklaart meer dan 80 procent van de bevolkingsgroei. De laatste jaren zorgt met name de komst van arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten voor de sterke groei.

Voor de bouw van meer huizen is de provincie niet alleen afhankelijk van goedgekeurde plannen, maar meer nog van de economische ontwikkelingen en de woningmarkt. Dat zijn twee factoren waar de provincie de minste invloed op heeft, maar een gedeputeerde kan wel een klemmend beroep doen op alle partijen. “Een terugvallend bouwtempo kunnen we in Brabant absoluut niet gebruiken, gelet op de grote druk op de woningmarkt,” aldus Van Merrienboer.