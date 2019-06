Een hittegolf met temperaturen tot 35 graden: de zomer begint in stijl

De zomer begint vrijdag officieel. En dat gaan we voelen, want volgende week krijgen we ‘zeer waarschijnlijk’ namelijk te maken met een hittegolf. Je mag spreken van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden is. Op drie van die vijf dagen moet het kwik bovendien stijgen tot boven de grens van dertig graden.

Woensdag werd de warmte van afgelopen dagen even verdreven door stevige onweersbuien. Komend weekend ligt alweer een nieuwe warme periode op de loer. Volgens Jordi Bloem van Weer.nl kunnen we vanaf zondag de dagen gaan tellen voor een eventuele hittegolf.

“Zondag wordt het al meer dan 25 graden. De vier dagen erna die ervoor kunnen zorgen dat we een hittegolf krijgen, wordt het allemaal boven de 30 graden. Woensdag wordt het heetste dag. Het wordt dan zo’n 34 of 35 graden”, legt Bloem uit.

Door de hitte krijgen we ’s nachts ook te maken met ‘zwoele nachten’: “In de avond kan het nog heel lang heet blijven. ’s Nachts wordt het ook warmer dan 20 graden.”

‘Extreem warm’

Volgens Bloem is het ‘extreem warm’ voor de tijd van het jaar. “Het is ook al even geleden dat we zo vroeg in het jaar een hittegolf hadden.”

De weerman zegt er wel bij dat de dagen nog ‘ver weg liggen’ en ‘het weer nog kan veranderen’. “Maar de kans op een vroege hittegolf is volgens hem groot.