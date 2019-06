Van camping tot dorpsplein: ‘t Brabants WK Buske kleurt Frankrijk oranje

Het is een mooi gezicht als ‘t Brabants Buske in de bekende rood-witte kleuren door het Franse landschap rijdt. Of eigenlijk is het meer tuffen, want de oldtimer kan niet zo hard en elke berg of hobbel is dan een uitdaging.

Bijkletsen met Daniëlle van de Donk

Maar Reims, waar Oranje donderdag tegen Canada speelt, is bereikt. Onze verslaggevers brachten al een bezoek aan de training van de Oranjevrouwen en spraken daar met speelster Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard.

“We hebben even gezellig gekletst, maar natuurlijk ook gesproken over de onvrede die zij heeft over de kritiek op het Nederlands elftal”, zegt Eva de Schipper.

Uniek voetbalmoment

Al eerder was Ronald Sträter in Valenciennes waar Oranje met 3-1 van Kameroen won. “Een uniek moment in de historie van het vrouwenvoetbal”, zo zegt hij. “Er waren zeker 15.000 fans in de Noord-Franse stad. Eén groot feest met veel supporters uit alle Brabantse hoeken en gaten.”

Lange neus trekken

Zoals Marit uit Breda. Die wil graag even de groetjes doen aan haar broer en zus die thuis op de bank moeten kijken omdat ze geen kaartjes hebben. “Ik kan een lange neus trekken”, lacht de Bredase.

Van hagelslag tot aan komkommer

Een mooi voorbeeld zijn de familie Van Ommeren en Van Beek uit Reek. Zij overnachten samen op de camping om Oranje aan te moedigen. De boodschappen hebben zij gewoon uit Brabant meegenomen, van de hagelslag tot aan de komkommers.

“Het is hier heel leuk, maar die Fransen zijn wel een beetje vies”, aldus zoon Tom.

Persoonlijke boodschap voor de OranjeLeeuwinnen?

