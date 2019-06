Meer dan anderhalf uur vertraging op A58 bij Roosendaal na ongeluk

Automobilisten op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda moeten rekening houden met veel vertraging. Bij Roosendaal is een ongeluk gebeurd, waardoor de weg richting Breda helemaal dicht is. Dit levert zo'n anderhalf uur vertraging op, meldt de ANWB.

Tussen Wouwse Plantage en knooppunt De Stok is de weg afgesloten. Verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. "De verwachting is dat de weg rond zes uur weer open gaat", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Eerder op de middag was het ook al raak op de A58. Toen was er ongeluk bij Breda, waardoor het verkeer richting Tilburg ook te maken kreeg met veel vertraging.