Code oranje in Brabant: zware onweersbuien, hagel en windstoten verwacht

Er is weer onweer op komst. (Foto: Stef Tielemans)

ETTEN-LEUR/TILBURG -

Er geldt woensdagavond code oranje in Brabant. Er is kans op onweer en hagel met hagelstenen van twee tot vier centimeter en zware windstoten tot negentig kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor de hele provincie.