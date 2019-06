Grote hagelstenen en ondergelopen straten in Brabant

19.15

De waarschuwing code oranje is voorbij. Wel geldt nog code geel voor de hele provincie. Het KNMI verwacht in het gebied nog wel regen en onweer, maar

zware onweersbuien met kans op grote hagelstenen zullen zich niet

meer voordoen.



18.50

Door het noodweer dat woensdag aan het begin van de avond losbarstte, stroomden verschillende Rijense straten onder water. In onder andere de Zaaren, Breebroek en Sporkt kwam het water centimeters hoog te staan. Ook in de Kyperstraat en de Kennedylaan was de brandweer druk met wateroverlast meldingen.

18.20

In Etten-Leur gaat het ook flink tekeer. Er is veel regelval en hagel.

18.10

Deze hond in Zundert vindt de zware regenval geen enkel probleem.

18.10

De donkere lucht boven Oudenbosch levert mooie plaatjes op.

18.00

Weeronline laat weten dat de zwaarste buien zich bij Breda, Oosterhout en Waalwijk bevinden. In Gilze werden hagelstenen van vier centimeter gezien. Ook in Etten-Leur viel flinke hagel.



17.50

Omdat er harde windstoten worden verwacht, hebben de organisaties van de Avondvierdaagse in Tilburg, Etten-Leur, Sprang-Capelle, Hilvarenbeek en Woensdrecht besloten het wandelfestijn af te gelasten.

17.50

Fikse buien in Tilburg met heel veel regenval in korte tijd.

17.43

Vooral in het westen van de provincie gaat het los. Lokaal hagelt het flink. Zoals in onderstaand filmpje, gemaakt in Breda.

17.43

Het wordt flink donker boven Brabant en op sommige plekken begint het al flink te plenzen, zoals hieronder in Zundert.

17.42

De KNMI kondigt code oranje af voor de hele provincie.