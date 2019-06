Provincie wil wasberen en wasbeerhonden schieten, maar volgens partijen ‘heeft dat geen zin’

De Partij voor de Dieren, PvdA en PVV stellen schriftelijke vragen aan het nieuwe provinciebestuur over het afschieten van wasberen en wasbeerhonden. Volgens de provincie is dit nodig om te voorkomen dat de dieren zich vestigen in Brabant. De drie partijen zeggen dat de wasberen en wasbeerhonden op een diervriendelijke manier kunnen worden weggejaagd en vragen het college om het besluit terug te draaien.

Het vorige college had besloten dat jagers wasberen en wasbeerhonden mochten afschieten. Vorige week dinsdag gaf ook het nieuwe college de jagers die toestemming.

Wasberen en wasbeerhonden afschieten

Woordvoerder Jean-Louis Kop van de provincie legt uit waarom ‘elke wasbeer en wasbeerhond zo snel mogelijk uit de natuur moet worden verwijderd: “Het gaat maar om enkele wasberen en wasbeerhonden die in Brabant zitten, maar ze staan allebei op de Europese lijst van ‘invasieve exoten’. Dat zijn dieren die niet van nature in het wild voorkomen en een bedreiging vormen voor beschermde dieren en planten.”



Ze dragen parasieten bij zich die op mensen kunnen worden overgedragen.



De wasbeer en de wasbeerhond zijn allebei roofdieren en lijken erg op elkaar. De wasbeer hoort echter bij de groep van kleine beren en de wasbeerhond is een hondachtige, net als de vos en de wolf.

Kop legt verder uit dat beide soorten voor negatieve effecten kunnen zorgen op de biodiversiteit. “De dieren eten vooral eieren en kuikens, maar ook volwassen vogels. Vooral bedreigde vogels worden op die manier kwetsbaar”, zegt hij. “Daarnaast kunnen ze parasieten bij zich dragen die op mensen kunnen worden overgedragen. Ook kunnen wasberen behoorlijke schade aanrichten aan gebouwen en tuinen.”

Diervriendelijker

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren zegt dat het afschieten van de wasberen en wasbeerhonden niet de beste aanpak is om de dieren te verdrijven. “De dieren komen vanuit Duitsland langzaam onze kant op. In Limburg zitten ze dus ook en daar hebben ze ervoor gekozen om de dieren op te vangen in plaats van ze af te schieten. Dat is een stuk diervriendelijker”, zegt Van der Wel.

Over tien tot twintig jaar zijn ze heel gewoon in Brabant.



De Partij voor de Dieren, PvdA en PVV willen dat het nieuwe college de toestemming intrekt en met ze in gesprek gaat over alternatieve oplossingen. “Opvangplekken voor de dieren zijn beschikbaar, dus waarom zouden de dieren in Limburg wel opgevangen kunnen worden en in Brabant niet? Dat is scheef”, zegt Van der Wel. “Daarbij blijven de dieren zich toch wel verspreiden, dus ze verdrijven heeft geen zin.”

Mee leren leven

Ook roofdierspecialist Jaap Mulder zegt dat de dieren zich hoe dan ook blijven verspreiden. “Het is onvermijdbaar dat ze deze kant op komen. Wasberen en wasbeerhonden hebben zich al jarenlang in Duitsland gevestigd. Die populatie is gegroeid en staat nu aan de grens van Nederland. In Limburg zijn er al enkele tientallen gezien en in Brabant zit er nog maar een enkeling”, zegt Mulder.

“De dieren vormen geen enkel gevaar. De wasbeerhond vermijdt ten eerste mensen. De wasbeer kan op den duur wel irritant worden voor mensen, omdat ze in kippenhokken kunnen komen of in schoorstenen of op zolders”, gaat Mulder verder.

“Exoten (dieren uit het buitenland) burgeren vanzelf in. Als je ze toch wilt gaan bestrijden, stop ze dan niet in een hokje maar schiet ze dood. Maar over tien tot twintig jaar zijn ze heel gewoon in Brabant. We moeten er dus mee zien te leren leven.”