Belgische en Nederlandse politie patrouilleren samen tijdens dag tegen woninginbraken

Politieagent Maickel Visser deelt de auto met een Belgische collega. “We gaan op zoek naar mensen die zich bezighouden met woninginbraken. We hebben lijstjes met namen en plaatsten waar dat veel voorkomt. De kans is groot dat we mensen tegenkomen die daaraan gerelateerd zijn. En die gaan we dan controleren.”

Heterdaad

De agenten patrouilleren in België en in Nederland. “Als we iemand willen controleren in Nederland, dan begin ik er aan. Is het in België dan begint mijn collega er aan. Omdat we samen patrouilleren, is er altijd iemand met de juiste bevoegdheid. En wie weet vinden we wel buit en misschien hebben we wel een heterdaad situatie”, aldus Maickel.

Er wordt al langere tijd samengewerkt tussen de Belgische en Nederlandse politie. “Vorig jaar hebben we al gezamenlijk een aantal inbrekers kunnen pakken in Kalmthout”, vertelt Dre van Romen van de Nederlandse politie. “Laatst kwamen we tijdens een gemengde patrouille uit bij een groot ongeluk waar ook een Belg bij betrokken was. Toen kwamen we meteen via het Belgische systeem te weten dat hij een ingevorderd rijbewijs had. Anders waren we daar niet meteen achter gekomen.”

Grootste winst

De grootste winst zit hem in de praktische zaken. Door met zijn nationaliteiten te patrouilleren heb je ook toegang tot de databases van de twee landen. Want in het ene land kan iemand wel geregistreerd staan en in het andere niet. Toch loopt nog niet alles helemaal soepel. De communicatie tussen de Nederlandse en Belgische politie is nog niet helemaal goed.

Maar eigenlijk zijn alle agenten het we wel over eens dat er een grote toegevoegde waarde is. "Ik denk dat we het ideaal zou zijn als we het niet een keer in de maand zouden doen, maar gewoon iedere dag", vertelt Maickel. "Maar dat is voor nu nog toekomstmuziek."