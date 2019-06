Velocity Ladies Eindhoven bestaat pas vier maanden maar kan wel beste sportclub van Nederland worden

De grote hamvraag is natuurlijk wat het geheim van de club is. "Het is voor en door dames", zegt voorzitter Angela Milani. "Er zijn veel fietsgroepen, maar die zijn niet specifiek gericht op vrouwen. De dames voelen een drempel. Ze vinden fietsen niet eng, maar het weerhoudt ze er wel een beetje van. Maar wij zijn laagdrempelig, geven cursussen, trainingen en omdat we het heel vrijblijvend doen is het een succes."

Social media

Maar als kleine vereniging is het toch lastig om door te stoten naar die landelijke verkiezing. Maar volgens voorzitter Milani komt het vooral door het goede social media gebruik dat haar club nog steeds meedoet om de prijzen. "We zijn heel actief of Instagram en Facebook en hebben via die weg veel mensen kunnen benaderen. Verder hebben we ook familie en vrienden bijna gedwongen om te stemmen."

Afgelopen dinsdag moesten de dames hun club 'pitchen' voor een jury van de NOC*NSF. Volgens Milani was dat best spannend, vooral ook omdat ze de concurrentie niet in actie heeft kunnen zien. "Iedereen moest apart van elkaar pitchen, dus het blijft nog even spannend. We zullen zien."

Maar als ze de beste sportclub van Nederland worden, zal dat niet onopgemerkt voorbij gaan. "Natuurlijk gaan we 's avonds dan wat eten en drinken om het te vieren. Dat is dan ook wel terecht."

Europa

De dames horen snel of hun club ook daadwerkelijk de beste van Nederland is, maar ze hebben daarnaast nog een kans op een wellicht nog grotere prijs. "We hebben ons toevallig dinsdag opgegeven voor de beste sportclub van Europa. NOC*NSF vroeg de best clubs van de provincies in Nederland om zich op te geven, maar laten we nou maar eerst hopen dat we de beste van ons land worden."