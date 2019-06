Wie is de langste? Omroep Brabant zoekt lange vrouwen en mannen

Wie is de langste van onze provincie? Vrijdag is het de Nationale dag van Lange Mensen en daarom is Omroep Brabant op zoek naar de groten der Brabant.

Met Langnek in de Efteling en de giraffen in safaripark Beekse Bergen hebben we natuurlijk al een paar lange inwoners. Maar wie sluit zich daarbij aan? We zijn op zoek naar zowel lange vrouwen als lange mannen.

Negatieve én positieve kanten

Lang zijn kent nogal wat ongemakken: vliegtuigstoeltjes waar je maar amper in past, hotelbedden die te klein zijn, of mensen die klagen als je bij een concert voor ze staat. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon veel voordelen: je grijpt moeiteloos de ovenschaal uit het bovenste keukenkastje, veegt zonder plumeau de stofslierten van het plafond en je wordt altijd makkelijk teruggevonden door je vrienden op een festival.

Dus tik jij met gemak de dakgoot aan, omdat je ruim twee meter lang bent? En wil jij wel aan ons vertellen wat je daardoor op een positieve of negatieve manier meemaakt? Dan komen we vrijdagochtend graag bij je langs.

Mails ons jouw ervaringen én je lengte naar social@omroepbrabant.nl of laat een reactie achter op de Facebookpagina van Omroep Brabant.