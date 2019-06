Boeren en natuur hand in hand: koeien van Emiel grazen in natuur en weidevogels jaagt hij niet weg

Theo van Staatsbosbeheer vertelt: 'Tot nu toe voerden we vooral natuurbeheer uit op de grond van Staatsbosbeheer. Er stond een visueel hek tussen het land van boeren en de natuur. Dat willen we doorbreken door samen te werken met boeren'.

Met de samenwerking wordt er geboerd en is er plaats voor natuur op de grond van beide partijen. Dus boer Emiel boert op het terrein van Staatsbosbeheer en de natuur krijg een kans op het terrein van Emiel. ''Je krijgt eigenlijk een verdubbeling van natuur. Natuur loopt over in landbouw en landbouw over in natuur. Daar profiteren bijvoorbeeld de weidevogels van, maar je krijgt er ook een mooi oud boerenlandschap van’’.

Boeren worden natuurbeheerder

Met de samenwerking wordt Emiel naast boer ook natuurbeheerder. 'Daar moet je af en toe dingen voor laten. Soms zie ik hartstikke mooi gras staan. Toch moet moet ik dan even wachten met maaien om eerst een weidevogel de kans te geven om zijn jongen groot te brengen. Daarmee heb ik kwalitatief minder mooi gras, maar heeft die weidevogel wel zijn kans gehad. Samen proberen we een middenweg te vinden waarin het landbouwkundig enigszins past, maar de natuur altijd de voorkeur heeft', vertelt boer Emiel.

Bekijk de video en lees daarna verder.



Grazende koeien om de natuur te verbeteren

De koeien van Emiel spelen een belangrijke rol in het beheer van de Lage Vuchtpolder bij Breda waar hij samenwerkt met Staatsbosbeheer. ‘’In het voorjaar is dit gebied een fijn leefgebied voor weidevogels. Door de koeien de weides te laten afgrazen, komen er koeienvlaaien te liggen. Hier komen insecten op af die de vogels eten. Het is een beetje op een oude manier boeren in zo’n weidevogelgebied. We zorgen dat de landbouw en de koe een functie hebben om uiteindelijk de natuur een impuls te geven.’’

Uitzending Natuurrijk

Wil je zien wat het waterschap nog meer doet om droogte tegen te gaan? Natuurrijk wordt elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden op Omroep Brabant televisie. Maud Hawinkels reist langs de mooiste plekjes van onze provincie en ontmoet bijzondere mensen.