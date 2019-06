Help je tuin de zomer door: hoe overleven je planten de aankomende hittegolf?

Planten vaker en meer water geven

Ja, het is een open deur intrappen, maar water is nu eenmaal het allerbelangrijkste dat er is. “Of het nu over je gazon gaat, je planten of je moestuin: water is nummer één”, vertelt Rekkers. "Geef je planten daarom twee keer per dag water: in de morgen voordat de zon op komt en in de avond als de zon weer onder gaat. Ook moet je je planten vaker water geven. Geef je normaal vijf liter? Geef dan nu acht liter.”

Let op bij jonge aanplant

“Jonge planten lijden meer onder de hitte dan oude planten. Als je bijvoorbeeld nieuwe grasmatten hebt uitgerold, is twee keer per dag sproeien niet genoeg. Eigenlijk zou je in het begin continu moeten sproeien.”

Ga je shoppen? Houd dan rekening met je plantenkeus

Volgens Rekkers kun je het beste rekening houden met droogte als je je planten erop aanpast. Hij geeft dan ook het advies om planten aan te schaffen met vet, vleesachtig blad. “Denk aan een cactus, die hebben bijna geen water nodig”, zegt Rekkers. “Het is natuurlijk niet zo mooi als heel je tuin vol staat met cactussen, dus sendums zijn een goed, mooi alternatief.”

Een sendum heeft niet veel water nodig en kan dus goed tegen droogte. (Foto: Pixabay)

Geef potplanten een afdakje

We smeren onszelf wel netjes in met zonnebrandcrème, maar ook je plant kan verbranden. En aangezien daar geen crèmepje voor uitgevonden is, kun je je geliefde plantjes het beste onder een afdakje of parasol zetten. “Het ziet er misschien dom uit, een plant onder een parasol, maar het werkt wel”, vertelt Rekkers.

Vergeet niet te ontspannen

Het is belangrijk om je tuin te onderhouden, maar van het warme weer moet ook genoten worden. Sloof je dus niet té veel uit en maak vooral gebruik van die tuinstoel.