A50 bij Uden richting Eindhoven weer vrij, richting Oss nog dicht na ongeluk

Op de snelweg A50 is donderdagmiddag tussen Nistelrode en Zeeland een ongeluk gebeurd. De weg richting Eindhoven is inmiddels weer vrij. De weg richting Oss, ter hoogte van Uden, blijft voorlopig gesloten vanwege onderzoek naar het ongeval.

Verkeer kan omrijden via Den Bosch, dat is via de A2 en de A59.

De politie meldt dat een man vanaf het viaduct is gesprongen en op een vrachtwagen terechtkwam. Hij is aan zijn verwondingen overleden. De man was volgens de politie alleen op het moment van de val.

"Wij melden dit, omdat veel mensen dit hebben gezien. Wij vangen deze getuigen nu op. Ook de vrachtwagenchauffeur wordt door ons opgevangen", legt de woordvoerder uit.