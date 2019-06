A50 weer open in beide richtingen na ongeluk bij Uden

NISTELRODE -

Op de snelweg A50 is donderdagmiddag tussen Nistelrode en Zeeland een ongeluk gebeurd. De weg was in eerste instantie in beide richtingen dicht. Sinds drie uur is de weg weer helemaal vrij. Richting Oss duurde de afsluiting het langst vanwege onderzoek naar het ongeval.