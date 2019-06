Zes verdachten gearresteerd in onderzoek naar familie die verdacht wordt van drugshandel

Een van de adressen die werden doorzocht was op het woonwagenkamp aan de Beemdweg in Helmond. Op de verschillende locaties werd in totaal meer dan 12000 euro aan contanten gevonden. Onder meer zes auto’s werden in beslag genomen.

Vijf mannen van 64, 47, 44, 41 en 23 jaar oud en één vrouw van 45 zijn opgepakt. Ze zijn opgepakt op verschillende locaties in Helmond, Asten en het Limburgse Grashoek. De man van 64 werd opgepakt in een hennepknipperij in zijn woonplaats in Grashoek. De andere verdachten komen allemaal uit Helmond.

Nog meer betrokkenen

Eerder kwamen er signalen binnen over een familie uit Helmond die zich zou bezighouden met de handel in softdrugs in Helmond en omgeving. Na onderzoek werden de politie, de gemeente Helmond, de Belastingdienst en Defensie ingezet om een actie uit te voeren. Medewerkers van Defensie sloten aan om te zoeken naar verborgen ruimtes. Gemeente Helmond deed onderzoek naar mogelijke fraude met uitkeringen.

De politie verwacht dat er nog meer mensen betrokken zijn en sluit daarom nieuwe aanhoudingen niet uit.