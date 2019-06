Van der Weijden moet op tijd slapen en dan komt het goed met zijn zwemtocht, denkt slaapspecialist

'Het allerbelangrijkste wat Maarten vooral NIET moet doen is zich bemoeien met de organisatie", zegt de Tilburgse slaapspecialist. "In feite is alles goed geregeld, dus hij hoeft zich daar niet mee bezig te houden". Toine Schoutens maakt ook dit jaar deel uit van het team rond Maarten van de Weijden. Hij is ervan overtuigd dat de slagingskansen dit jaar veel groter zijn, omdat het hele team en ook Maarten zelf heeft kunnen leren van de fouten die in 2018 gemaakt zijn.

90 minuten slaapje

"We weten van vorig jaar dat Maarten moeite had om de slaap te pakken, omdat hij in zijn hoofd bezig is met allerlei andere zaken." Het brak hem al vroeg in de Elfstedenzwemtocht op, weet Toine Schoutens. "Slapen is heel belangrijk voor het herstel. Dit jaar hebben we hem geadviseerd om op bepaalde momenten 90 minuten te slapen. Dat is één slaapcyclus en genoeg om te herstellen van de inspanning. "

Omdat hij moeilijk in slaap komt zal de begeleidingsboot op die momenten rood licht verspreiden. "Rood licht blokt al het daglicht of ander omgevingslicht. Om de slaap nog extra te stimuleren draagt Maarten voordat hij gaat slapen bovendien een bril met rode glazen. Die hebben hetzelfde effect. Om na zijn slaap weer energiek op gang te komen krijgt hij daarna een bril met blauwe glazen."

Genoeg koolhydraten

"Maar behalve dat alles moet hij ook echt genoeg eten", benadrukt Toine Schoutens. Alleen de professionele voeding is niet genoeg. Hij zal ook echt pizza's en bami en meer van dat spul naar binnen moeten werken om te voorkomen dat hij een tekort krijgt aan koolhydraten. Hij verbruikt ongelofelijk veel calorieën en die moeten aangevuld worden wil hij de eindstreep halen."

Volgens Toine Schoutens heeft Maarten er dit jaar veel meer vertrouwen in dat het allemaal goed georganiseerd is. "Hij is nogal eigenwijs, dus eigenlijk heeft hij af en toe gewoon een schop onder zijn kont nodig. En dan moet je gewoon zeggen: kop dicht nou en gewoon zwemmen." Hij zal zich aan de schema's moeten houden die gemaakt zijn en zich niet af laten leiden door wat er in zijn omgeving gebeurt, is het advies van Toine Schoutens.

En dan, ja dan: "Als hij deze adviezen ter harte neemt dan is de kans dat hij de eindstreep haalt heel groot."