Helmond Sport krijgt boete voor afsteken vuurwerk, maar supporters betalen 'm liever zelf

De supporters zijn boos omdat de fakkels werden afgestoken om oorlogsslachtoffers te herdenken. In het kader van 75 jaar vrijheid werden zowel Engelse als Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht, samen met een honderdtal bevriende Engelse supporters van Burnley FC uit Engeland. "Wij zijn al jaren bevriend met de supporters van Burnley en we gaan regelmatig bij elkaar op bezoek. Zo kwamen we ook op het idee om te herdenken dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn door de Engelsen. Nu is het wel erg jammer dat we een boete krijgen na zo'n mooie dag."

LEES OOK:Voetbalfans herdenken samen met supporters van Burnley FC dat Helmond 75 jaar geleden werd bevrijd

Joey werd woensdag gebeld door een medewerker van Helmond Sport met het nieuws dat de KNVB een boete had uitgedeeld voor het afsteken van fakkels. "We hadden toestemming om vuurwerk af te steken, maar niet voor de fakkels die massaal werden afgestoken op de tribune."

Van der Aa vindt het wel flauw van de KNVB dat de bond het niet bij een waarschuwing liet. "We kregen zelfs complimenten van de club voor zo'n mooie dag."

Krachten gebundeld

De supporters gingen niet bij de pakken neerzitten en sloegen meteen de handen ineen. De supportersgroepen We Are Helmond, AA-Side, North Side Vak O en Supportersvereniging Helmond Sport bundelden de krachten om de boete bijeen te krijgen via een doneeractie. Amper een dag later staat de teller al boven de 1300 euro.

Eén grote familie

"We zijn éen grote familie bij Helmond Sport", vindt Van der Aa. "En als er dan problemen zijn, dan helpen wij."

Van der Aa denkt dat het bedrag van 3750 euro zal worden gehaald. "Het gaat snel, dus ik heb goeie hoop dat we het gaan halen."