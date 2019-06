Man leeft ver boven zijn stand, politie neemt boot, jetski en auto in beslag

De spullen en geld werden in beslag genomen, omdat het inkomen van de eigenaar niet in verhouding staat met zijn bezittingen. De man leefde ver boven zijn stand.

De politie kwam de man op het spoor toen hij zijn Volvo stationcar op een invalidenparkeerplaats had geparkeerd, zonder invalidenparkeerkaart. Een agent stoorde zich eraan en begon met het uitschrijven van een bekeuring.

Toen de agent de achtergrond van de man checkte bleek dat de man veel dure spullen had, maar dat bezit niet in verhouding stond tot zijn inkomen dat hij had.

Zijn huis aan de Kasteellaan in Raamsdonksveer was luxe ingericht en flink verbouwd en er lag in voor meer dan 16.000 euro aan contant geld. De Volvo stond voor de deur en in de garage stond een jetski. In de haven in de buurt lag een boot van de man.

De man zit vast.