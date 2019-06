Brabantse chauffeur van oranje dubbeldekker krijgt kippenvel bij WK vrouwenvoetbal

Na de 2-1 winst donderdagavond op Canada is de volgende halte voor Frans Peeters de stad Rennes,, waar Oranje de achtste finale speelt. Een nieuw hoofdstuk in de historie van de beroemde dubbeldekker van de Oranjefans.

"De bus is eigenlijk wereldwijd bekend", vertelt Frans. "Hij heeft in Brazilië, Zuid-Afrika en in heel Europa gereden. En via de televisie kennen ze hem van Japan tot Amerika."

Bekijk de video van het Brabants WK Bukse met chauffeur Frans Peeters.

De bus is een oud beestje en moet vaak opgelapt worden. Maar het effect dat de dubbeldekker teweeg brengt is gigantisch. Voorafgaand aan interlands lopen duizenden fans in een soort parade achter de bus aan. Een prachtig gezicht en altijd feest.

Kippenvel

Als chauffeur moet Frans natuurlijk nuchter zijn en goed opletten. "Dat is soms vermoeiend", zo zegt hij. "Maar ook emotioneel met de parades. Die zijn geweldig, elke keer is het weer kippenvel. Die kriebels, dat blijft terugkomen

'Bij de vrouwen is het anders'

De oranje dubbeldekker heeft er in Frankrijk tijdens het lopende WK voor vrouwen nu drie parades opzitten, in Le Havre, Valenciennes en Reims. Ook hier genoot Frans Peeters met volle teugen. "Maar het is wel een beetje anders. Hier komen natuurlijk meer vrouwen en ook jeugd. Maar ook prachtig."

Frans kan naar Japan

Frans en de rest van de Oranjefans kunnen nog even blijven in Frankrijk. De OranjeLeeuwinnen werden groepswinnaar en spelen volgende week dinsdag de achtste finale in Rennes tegen Japan.

Persoonlijke boodschap voor de OranjeLeeuwinnen?

Heb jij een persoonlijke videoboodschap voor één van onze Brabants OranjeLeeuwinnen? Of ben je zelf in Frankrijk om de voetbalvrouwen te ondersteunen en vind je het leuk als 't Brabants WK Buske jou komt opzoeken? Laat het ons weten! Stuur jouw contactgegevens en je video via Whatsapp naar 06-82658806. Of stuur een mailtje naar: brabantswkbuske@omroepbrabant.nl

De leukste video's verwerken we in onze dagelijkse Brabants WK Buske-video's op onze website, Whatsapp en op YouTube. Elke avond verschijnt er een nieuwe video.

Volg alle avonturen van het Brabants WK Buske via onze themapagina WK vrouwenvoetbal.