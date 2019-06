Samboka Sacha Gorissen gaat op Europese Spelen voor podium bij ‘Oostbloksport’

“Wat is sambo? Het is een mix van judo en worstelen. Alles wat in judo mag, mag in sambo. En alles wat in worstelen mag, mag in sambo. Het is een Russische sport. De vlaggendrager van verschillende voormalig Oostbloklanden is een samboka, dat zegt wel hoe groot het daar is”, zegt Maykel Claasen, de trainer/coach van Sacha.

Zelf omschrijft ze de sport als ‘het oude judo’. “Beentje grijpen, gooien, houdgrepen, armklemmen, beenklemmen. Dat spelletje.” Het is een harde sport, maar ook een vorm van schaken. “Je moet weten wat je gaat doet, wat de tegenstander kan doen, hoe je kunt reageren en hoe je iets voor kan zijn. En verder is het keihard. De tegenstanders zijn ook keihard. Ze pakken je echt niet liefjes vast. Het is gewoon BAM en knallen.”

Bekijk hieronder de video en lees verder.

Lief buiten de mat

Op het moment dat Sacha aan het trainen is of in een wedstrijd zit, dan geeft ze alles. En alles is veel, het gaat er hard aan toe. Buiten haar sport is het heel anders. “Hier is het knallen, een dag later ben ik gewoon vriendelijk voor de studenten”, zegt de docente van het ROC Ter AA in Helmond.

“Soms maken ze zichzelf bang. Ik laat aan het begin van het schooljaar een filmpje zien en dan zeggen ze: ‘bent u dat juf? Wow, pas maar op jongens’. En ze vragen of ik een potje wil worstelen met ze. Ze leven erg mee, dat is superleuk. Maar ik zeg ook wel dat ik ze buiten de mat niets doe.”

Disneymuziek

Waar veel vechtsporters zich voor een wedstrijd met opzwepende muziek voorbereiden, is dat bij de samboka net iets anders. "Ik gebruik Disneymuziek als warming-up. Met oortjes in, capuchon op en dan mijn dancemoves oefenen. In een hoekje, waar niemand me ziet”, zegt ze lachend. “Dat doe ik om in mijn bubbel te komen, me voor te bereiden en nergens anders aan te denken. Maar je hebt ook superhelden bij Disney, die hebben ook een muziekje. Zoals Superheroes, dan voel ik me ook gewoon een held.”