Omroep Brabant Nieuws nu ook ‘on demand’ op Google Nest Hub

Het tv-nieuws van Omroep Brabant is voortaan ook te zien op de nieuwe schermen van Google, de zogeheten Nest Hub. Daarmee is de regionale omroep de eerste nieuwsorganisatie in Nederland die haar nieuws ook op dit scherm aanbiedt.

De Google Nest Hub is de opvolger van de slimme speaker die ze zoekmachinegigant eerder al lanceerde. Het grote verschil: de Home-applicatie is uitgebreid met een beeldscherm. Gebruikers kunnen daarmee muziek afspelen, video’s kijken en bijvoorbeeld de lampen in huis bedienen.

Altijd en overal online in beeld en geluid

Vanaf vrijdag kan dus ook het nieuws van Omroep Brabant door middel van een spraakopdracht worden bekeken. Eerder lanceerde de omroep al een audiobulletin op de slimme speaker van Google Home.

“Omroep Brabant wil haar nieuws graag via zoveel mogelijk kanalen verspreiden en in dit nieuwe scherm zien we kansen,” aldus Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. “We willen allemaal graag naar het nieuws kijken, maar dan wel op het moment dat het ons het beste uitkomt. Daar spelen we op veel manieren op in, zoals nu met deze nieuwe service.”

'Hey Google'

Het speciale korte video-bulletin is op te roepen met de vraag: “Hey Google, kijk naar het nieuws van Omroep Brabant”. Het audiobulletin (met nieuws in één minuut) is via de spraakopdracht "Hey Google, luister naar het nieuws van Omroep Brabant” op te roepen