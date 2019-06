Agressieve man wil boodschappen niet afrekenen, medewerkster raakt gewond tijdens worsteling

De 29-jarige man is aangehouden. (Archieffoto: politie).

TILBURG -

Een 29-jarige man die vrijdagochtend voor zestig euro aan boodschappen probeerde mee te nemen bij een supermarkt in Tilburg, is door medewerkers tegengehouden. Omdat de man agressief was, ging dat nog niet zo makkelijk. Er ontstond een worsteling waarbij een medewerkster gewond aan haar hoofd raakte.