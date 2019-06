Ongeluk met twee sportvliegtuigjes bij Oudemolen, één vliegtuig neergestort

Hulpdiensten massaal op de been bij vliegtuigcrash. (Foto: Tom van der Put/ SQ Vision)

OUDEMOLEN -

Twee sportvliegtuigjes zijn vrijdagmiddag tegen elkaar aangevlogen. Eén sportvliegtuigje is vrijdagmiddag neergestort in een weiland aan de Noordlangeweg in Oudemolen. Het andere vliegtuig maakte een noodlanding.