Riichi is een 'ingewikkeld soort Rummikub' en 140 mensen hopen er Europees Kampioen in te worden

Zo'n 140 deelnemers uit 21 landen zijn dit weekend in Rosmalen neergestreken voor het Open Europees Kampioenschap van de Mahjong-variant Riichi. Een strategisch spel dat met name in China en Japan massaal wordt gespeeld. Volgens deelneemster Ans Hoogland is Riichi 'een soort Rummikub, maar dan met ingewikkeldere regels'.

Mahjong-club Anpai uit Oss is organisator van het EK, waarvoor de gekwalificeerde deelnemers de reis- en verblijfkosten zelf moeten betalen. Desalniettemin zijn de Riichi-spelers uit heel Europa, maar ook uit Amerika, Australie en Japan naar Rosmalen gekomen. Het is immers een 'Open' EK.

Blikvangers zijn Masaharu Tomotake en Hiroshi Yamai uit Japan. Respectievelijk de huidige en de vorige wereldkampioen Riichi. Toch is het niet zeker dat één van de twee ook hier gaat winnen. Bij Riichi komt namelijk ook wat geluk kijken.

'Niet verliezen belangrijker dan winnen'

Gerda van Oirschot komt uit Rosmalen en speelt dus een thuiswedstrijd. "Voor het eerst van mijn leven speel ik een groot toernooi in mijn 'hometown', dus dat is wel extra genieten. Het mooie aan dit spel is dat je steeds alert en geconcentreerd moet zijn. Niet alleen als je zelf aan de beurt bent, maar zeker ook als anderen aan zet zijn. Niet verliezen is door de opzet van het spel bijna belangrijker dan winnen. "

Nooit uitgeleerd

Organisator Foppe Bakker uit Oss is ook helemaal in de ban van het Oosterse bordspel en doet daarom ook zelf mee aan het toernooi.

"Het is nogal wat om dit Open EK te organiseren, maar je merkt aan alle deelnemers dat ze graag komen en graag meedoen. Ik heb er met anderen veel tijd in gestoken, maar kijk er vooral ook naar uit om hier zelf te spelen. Het mooie is dat je altijd weer beter kan. De beginselen van Riichi Mahjong leer je in twee uur, maar uiteindelijk ben je met dit spel nooit uitgeleerd.

Het Open Europees Kampioenschap Riichi duurt nog tot zondag 21 juni en wordt gespeeld in De Kentering in Rosmalen.