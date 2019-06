Hoe een vervallen club in de kelder van het amateurvoetbal de top wil gaan bereiken

En dat gaat de club doen met Theo Lucius als hoofdtrainer, Leon Hutten als hoofd jeugdopleiding en verder zal de club ruim 200 voetballende leden krijgen die allen nauw zijn gescout. “Die jeugdleden worden allemaal met busjes opgehaald. Een beetje service naar de ouders", zegt voorzitter Sebastiaan Sluimers. In mei werd de 33-jarige Sluimers door de leden benoemd als voorzitter. Hij is ambitieus en wil van The White Boys een top amateurclub maken.

Bekijk in de video hieronder wat Sluimers precies wil met The White Boys en lees verder.



Stadion

Nagenoeg alles gaat op de schop op sportpark Lindenheuvel. De kantine, het veld, de dug-outs, het scorebord en de tenues. "Alles wordt opgeknapt", zegt Sluimers. "We stappen af van het rode tenue en keren terug naar de witte variant, waarmee The White Boys ooit zijn opgericht. Het tenue en het logo krijgen een gouden rand, wat klasse uitstraalt. Na komend seizoen starten we zelfs met de bouw van de eerste tribune. Over een jaar of twaalf moeten er rondom het gehele veld tribunes staan zodat je een klein stadion krijgt. Zo krijgen spelers van The White Boys echt de professionele beleving."

En het gaat Sluimers juist om die beleving. "Als kleine jongen wil je toch in een stadion voetballen? Of op een mooie grasmat spelen? Natuurlijk krijgen spelers die hier komen voetballen een vergoeding, maar uiteindelijk moeten ze komen om de professionele beleving." Sluimers heeft zijn ambitie onder de naam ‘Beleving en professionalisering is aantrekkingskracht’ een jaar lang voorbereid en wil komend voetbalseizoen van start met drie senioren- en acht jeugdteams.

Droom najagen

Dit plan en idee van Sluimers komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Brabander is al langer geïnteresseerd in overnames van club. "Maar mijn portemonnee was niet vol genoeg om een profclub over te nemen", zegt hij lachend. "Een amateurclub kun je niet overnemen, waardoor we een samenwerking zijn aangegaan. Ik wil mijn droom najagen: van niets, wat The White Boys met alle respect was, naar een van de beste amateurclubs van het land", vervolgt Sluimers. "We hebben onszelf vijftien jaar gegeven, waarbij je rekening houdt dat het ook weleens tegenzit. Maar al met al denk ik dat het de doelstelling reëel is."