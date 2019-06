Het ging vaker mis met kleine vliegtuigen boven Brabant

Twee vliegtuigjes, oude militaire toestellen, kwamen vrijdagmiddag kort na het middaguur met elkaar in botsing boven het buitengebied bij Oudemolen. Twee personen kwamen daarbij om het leven. De afgelopen jaren waren er meerdere kleine vliegtuigen betrokken bij incidenten in het luchtruim boven Brabant. Helaas waren daarbij ook vaker dodelijke slachtoffers te betreuren.

In mei 2018 stortte in de omgeving van Breda Airport een reclamevliegtuigje met een banner neer. Het vliegtuigje vloog in brand en de piloot kwam daarbij om het leven. Reclamevliegtuigjes waren vaker betrokken bij incidenten.

In oktober 2009 vertrok een zakenvliegtuigje vanaf vliegveld Kempen Airport in Budel. Zo’n tien minuten later stortte het vliegtuig neer in een weiland in het Limburgse Weert. De 60-jarige piloot uit Nunhem en een 57-jarige passagier uit Roggel kwamen om het leven. De zakenmensen waren op weg naar de Duitse stad Frankfurt.

Ook kwamen er verschillende vliegtuigen bij het landen naast de baan terecht. Op 15 juni 2018 raakte een piloot gewond. Het vliegtuigje gleed aan de oostkant van het vliegveld door de omheining en kwam op een weiland terecht. Volgens de politie wilde de piloot vermoedelijk een doorstart maken toen het mis ging.

Ook in oktober kwam er een vliegtuig naast de baan terecht. Tijdens de landing brak de neus af, waardoor het vliegtuig van de baan afgleed. Niemand raakte gewond.



