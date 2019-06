Mannen die omkwamen bij vliegtuigcrash komen uit Steenbergen en Delft

De twee mannen die vrijdagmiddag omkwamen bij een vliegtuigcrash in het buitengebied bij Oudemolen, komen uit Steenbergen en Delft. Dat bevestigt de politie. De mannen vlogen in een vliegtuigje van Vliegend Museum Seppe en botsten in de lucht met een ander sportvliegtuigje.

Alle ontwikkelingen rondom de vliegtuigcrash volg je in ons liveblog.

Het andere toestel kon wel veilig landen, maar één inzittende raakte hierbij gewond en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Alle vier de inzittenden waren ervaren vliegers die aan formatievliegen deden. Dat is in een bepaald patroon vliegen zoals vaak in luchtshows en militaire parades wordt gedaan. Dat wordt meestal door militaire vliegtuigen gedaan.