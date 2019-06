Grote uitslaande brand in snackbar Silly’s in Berghem

Door de brand in de snackbar aan de Julianastraat is enorm veel rook ontstaan, die tot in de wijde omtrek te zien is. Volgens een omwonende trekt de rook over heel Berghem tot aan Oss.

Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen. Ze worden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De rook is in de wijde omgeving te zien.

Volgens een omstander zou de rook giftig zijn. “Iedereen wordt op grote afstand gehouden”, zegt hij.

De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en gaat water uit de Osse haven halen om de brand te blussen.