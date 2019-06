Piet (92) is een van de laatste Indië-veteranen: 'Zolang ik geen oorlogsfilms kijk, gaat het wel'

Piet mag dan de 90 gepasseerd zijn, hij zit echt nog niet achter de geraniums. Zo is hij pas nog begonnen als vrijwilliger bij een zorgboerderij. En dit jaar kreeg hij nog een lintje uitgereikt voor al zijn vrijwilligerswerk Van alle insignes op zijn colbertje is hij daar het meeste trots op. "Dat was zo'n grote verrassing!"

Geluk

Toch zitten er op het jasje ook andere onderscheidingen die heel wat betekenen, zoals het Draaginsigne Gewonden. Die kreeg hij omdat hij gewond raakte in Nederlands-Indië. "Ik heb heel veel geluk gehad. Eigenlijk is er iemand anders gestorven in mijn plaats", vertelt van Oorschot.

"We gingen op patrouille en op het laatste moment meldde een jongen zich om vrijwillig mee te gaan. Hij zat op mijn plaats en ik ging achterin. We reden daarna op een bom met als gevolg dat hij en nog iemand anders overleed. Ik had 23 scherven in mijn lichaam zitten, maar ik heb toch heel veel geluk gehad,"Echt veel heeft de oud-strijder er naar eigen zeggen niet aan overgehouden. "Zolang ik geen oorlogsfilms kijk, gaat het wel. Anders komt het allemaal terug."

Vrijdag bezocht Van Oorschot de Veteranenherdenking in Schijndel. Er zijn nog maar vier mensen die in Nederlands-Indië hebben gevochten. Dat voelt niet heel fijn. "Het begon met feestjes, mensen die 25 jaar getrouwd waren. Maar nu zijn het alleen nog maar begrafenissen. We hebben er al heel wat weggebracht. Het is niet fijn om iedereen om je heen weg te zien vallen."

Toch kijkt Piet uit naar Veteranendag: "Het is toch fijn om weer samen te komen en terug te denken."