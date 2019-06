Berging van slachtoffers en vliegtuig duurt nog uren: ‘Er komt heel veel bij kijken’

De berging van het crashtoestel en de twee overleden inzittenden kan nog de hele avond duren. De politie verklaart dat er ontzettend veel bij komt kijken. Er moeten onder andere gespecialiseerde bergers vanuit het hele land naar het weiland in het buitengebied bij Oudemolen komen.

Het toestel, een Piper Cub uit het begin van de jaren vijftig, is zo ernstig beschadigd dat het niet in één stuk geborgen kan worden. “Het gaat nog uren duren omdat er heel veel specialisten bij komen kijken. Er moet heel veel geregeld worden voordat zij hier weg kunnen”, legt politiewoordvoerder Eric Passchier uit.

Volgens Passchier rukten de hulpdiensten massaal uit. “Brandweer, ambulances, politieheli, traumaheli, alles is ter plaatse gekomen. Nu doen we uitgebreid onderzoek naar de toedracht.”



Dat gebeurt met allerlei specialisten, legt hij uit. “Een drone maakt foto’s van bovenaf. Een politieheli heeft van bovenaf foto’s gemaakt en de forensische opsporing scant met 3D-camera’s de omgeving. Dat wordt allemaal meegenomen in het onderzoek.”

“Het onderzoek is in volle gang, maar gaat lang duren”, vertelt hij. “Hoe dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Eerst krijgen de overlevenden medische zorg, daarna gaat de politie pas met ze praten.”