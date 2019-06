Gratis af te halen in Eindhoven: 1 miljoen spinners

Ze zijn nog steeds te koop op internet. In allerlei soorten en maten. In Eindhoven staan ze alleen maar in de weg. Directeur Ruben Rooijackers laat in het magazijn zien hoeveel ruimte één miljoen spinners in nemen en dat is immens. De ene volgestapelde pallet na de andere wordt voorbij gelopen. Allerlei soorten liggen er. Vijftig in totaal. “Dit zijn de felgekleurde. En hier de spinners die licht geven. Dit zijn bouncing spinners. En dit spinners met extra lagers.”



1,8 miljoen euro schade

Zaterdag 29 juni mag iedereen langskomen. Dan krijg je een tas en dan mag je zelf kiezen welke spinners mee naar huis gaan. “Er gaan er 70 tot 100 in zo’n tas. Willen we ze allemaal kwijt raken, dan moeten er zeker 20.000 mensen komen.” En dus wordt de actie goed voorbereid. In het magazijn worden spinners uit dozen gehaald en in doorzichtige bakken gegooid. Met 288 spinners per bak zijn ze nog wel even bezig. Ook zullen er verkeersregelaars zijn om alles in goede banen te leiden.



“De totale schade is meer dan 1,8 miljoen euro. Dat is een flink bedrag, maar dat is het risico van het vak.” Directeur Ruben Rooijackers windt er geen doekjes om. Ze hebben er ook goed aan verdiend met 37 miljoen verkopen in heel Europa. Er is heus niet verkeerd ingekocht. “Het is logisch dat je na een rage wat overhoudt. Hoe groter jouw verkoop, hoe meer je overhoudt. Dit zegt alleen maar hoeveel we verkocht hebben.”