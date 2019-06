Ooggetuige zag de twee vliegtuigjes neerstorten: 'Ene botste op de staart van de ander'

De twee vliegtuigjes, een bruine en een witte, vliegen wel vaker over het land in Oudemolen. "Ik zag dat ze vlak achter elkaar optrokken en dat daarna het bruine vliegtuigje op de staart van het witte vliegtuigje botste", vertelt een ooggetuige. "De witte viel toen naar beneden en heb ik niet meer gezien. Ik ging er toen nog niet vanuit dat die was neergestort, want ik hoorde geen knal. De bruine scheerde op drie meter hoogte over me heen."

Geen gehoor

De man rende naar het bruine vliegtuigje toe, dat een noodlanding had gemaakt in het aardappelveld. De staart van het witte toestel zat door de ruit van de bruine en de piloot had een hoofdwond. "De piloot en zijn passagier waren al uit het vliegtuig toen ik aankwam. Ze hadden de benzinekraan al dichtgedraaid, de politie gebeld en waren bezig om hun vrienden uit het andere toestel te bereiken. Maar die namen niet op."

LEES OOK: Twee doden bij vliegtuigcrash in Oudenmolen, dit is wat er gebeurde

Vervolgens kwamen er volgens de man van alle kanten mensen op het ongeluk af. "Hulpverleners wilden natuurlijk zo snel mogelijk naar dat witte vliegtuigje, maar al snel werd duidelijk dat zelfs de student-hulpverleners niet naar het ongeluk toe mochten omdat het een te schokkend beeld zou zijn.

Toen de twee mannen uit het bruine vliegtuigje dat hoorden, stortten zij in.