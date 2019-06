VIP behandeling in Brabants WK Buske voor Oranjefans Wim en Annemieke: champagne en croissants

Het idee kwam van Wim die een oproep zag van het Brabants WK Buske. Zijn vrouw Annemieke wilde in Reims graag voor de wedstrijd het supportersplein bezoeken, maar door haar artrose - een aandoening aan de gewrichten - is dat lastig.

"Wij gaan graag naar dit soort activiteiten", vertelt Wim. "Maar dan is het ook altijd heel veel lopen. Annemieke heeft artrose in haar rug en kan daardoor niet alle afstanden afleggen of maar heel langzaam. Toen hoorde ik van het Buske en heb ik gevraagd of die ons niet op kon halen."

Kijk naar de video van de derde aflevering van het Brabants WK Buske en lees verder.

Champagne en chocolade croissants

En dat gebeurde, want het was een kleine moeite vonden Eva de Schipper en Ronald Sträter van het Brabants WK Buske. Ze hadden zelfs champagne en heerlijke chocolade croissants geregeld om de rit wat te veraangenamen. Erg comfortabel zit het Buske namelijk niet.

"Het houdt niet over", zegt Wim eerlijk. "Ik heb medelijden met jullie." Gelukkig vindt zijn vrouw Annemieke het allemaal prachtig. 'Oude tijden herleven met zo'n busje", zo zegt ze. "Ik was heel blij met jullie aanbod, het heeft me echt gesteund."

Persoonlijke boodschap voor de OranjeLeeuwinnen?

Heb jij een persoonlijke videoboodschap voor één van onze Brabants OranjeLeeuwinnen? Of ben je zelf in Frankrijk om de voetbalvrouwen te ondersteunen en vind je het leuk als 't Brabants WK Buske jou komt opzoeken? Laat het ons weten! Stuur jouw contactgegevens en je video via Whatsapp naar 06-82658806. Of stuur een mailtje naar: brabantswkbuske@omroepbrabant.nl

Volg alle avonturen van het Brabants WK Buske via onze themapagina WK vrouwenvoetbal.