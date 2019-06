Zo vader, zo zoon, Maikel van der Vleuten wint Grote Prijs: 'Ik blijf tegen mijn vader opkijken'

Zo vader, zo zoon. Springruiter Maikel van der Vleuten trad vrijdagavond in de Grote Prijs van Twente in de voetsporen van zijn vader Eric. Tien jaar na hem won hij het individuele hoofdnummer in Geesteren.

Samen met de elf jaar oude schimmelmerrie Dana Blue, klaarde Van der Vleuten de klus. "Keimooi om na je vader ook zelf je naam op zo’n mooie lijst te hebben staan", zo zei de springruiter uit Someren na afloop. Vader Eric kon de wedstrijd niet helemaal zien, hij moest zelf een wedstrijd in Portugal rijden. "Ik heb na afloop wel gesproken en hij heeft de barrage gezien. Hij was superenthousiast", zegt Maikel tegen Omroep Brabant.

Toen zijn vader in 2009 met Tomboy de wedstrijd in Geesteren won, was Maikel nog te jong om de wedstrijd te bezoeken. "Waar ik toen was? Ik weet het niet zeker meer. Volgens mij thuis voor de televisie. Maar ik kan me nog goed herinneren dat hij hier won."

'Kijk tegen hem op'

Vader Eric heeft heel veel gewonnen. Maar Maikel wil eerst op gelijke hoogte met hem komen, om hem vervolgens voorbij te streven, zei hij eerder. "Het is niet zo'n enorme strijd tussen ons. Ik moet gewoon tevreden zijn met mijn carrière tot nu toe en met mijn overwinningen en resultaten. We kunnen allebei goed meedoen. Mijn vader blijft altijd de persoon tegen wie ik op blijf kijken."

Zondag moeten Maikel en Dana Blue opnieuw in actie komen bij de Longines FEI Nations Cup. De springruiter zegt: “Dan moet ik weer twee goede rondjes rijden. Dana Blue heeft nog wel lucht over, ik heb vandaag niet alles gegeven.”

Zaterdag rusten ruiter en paard deels uit. "We doen misschien een lichte dressuur, maar verder houden we het rustig. Laten we hopen dat we bij de landenwedstrijd een goede bijdrage kunnen leveren. Het is een fijn gevoel om te weten dat Dana Blue in vorm is. We hebben de laatste paar dagen naar de Grand Prix toegewerkt en we gaan nu naar de landenwedstrijd toe werken."