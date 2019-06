Jordy Graat en Christel de Laat hebben eigen radioshow en jij mag vragen stellen over deze show

Sinds kort kan je op de radio genieten van het kersverse radioduo Jordy Graat en Christel de Laat, met hun nieuwe lunchprogramma 'Graat & De Laat'. Tijdens de uitzending van zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur beantwoordt het duo al jouw vragen via een Q&A op de Instagrampagina van Omroep Brabant.

Wat gaan Jordy en Christel doen in deze nieuwe show? Kun je als luisteraar inbellen? En hoe begint en eindigt de radioshow? Deze en al jullie vragen worden beantwoord via de Instagrampagina van Omroep Brabant! Heb je geen Instagram maar wil je wel een vraag stellen aan Jordy en Christel? Stuur dan even een mailtje naar social@omroepbrabant.nl.

Je kunt Graat en De Laat ook op Facebook volgen.